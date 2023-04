L’ex Inter Benoit Cauet si è soffermato sull’ultima sfida tra nerazzurri e Juventus. Le dichiarazioni a La Gazzetta dello sport

Cauet torna a parlare delle dubbiose gare disputate tra Inter e Juventus:

LA GARA DEL ’98 – “La partita in sé la ricordano tutti perché è rimasta nella storia perché è stata una cosa che è rimasta nella testa di tutti perché se tu vedi un allenatore entrare in campo in una partita tanto importante, piena di pressione… arbitrata in un certo modo in cui ci furono tante situazioni non chiarissime, è chiaro che rimane nella testa di tutti”

VAR – “Anche l’ultima volta, ci sono cose che sono incomprensibili. Fanno di tutto per aiutare il calcio però poi ci sono delle cose che non fanno. C’è il VAR che ti aiuta ma poi non viene utilizzato…”.

