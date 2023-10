Mauro: «La Juventus deve giocare meglio ma Allegri non può fare miracoli». Le dichiarazioni dell’ex giocatore bianconero

Massimo Mauro ha parlato di Juventus a Radio24 durante Tutti Convocati.

Le sue parole: «Capisco la comunicazione di Allegri, ma penso sia arrivato il momento di dire possiamo fare meglio e creare più occasioni da gol. La squadra deve giocare meglio, ma non può fare miracoli, questo sì, non è la Juve di 3-4 anni fa. Il nome Agnelli e DNA Juve non c’è più».

