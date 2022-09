Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, è intervenuto a Pressing su Mediaset per parlare del Var

MASSIMO MAURO – «Nel momento in cui si introduce la tecnologia a valutare in maniera statica quello che succede invece dinamica tra 5/10 persone che si picchiano per fare un gol è una follia dal punto di vista del miglioramento del calcio giocato. La comica di ieri è colpa della presunzione che si ha nel voler rendere giustizia in campo. La giustizia invece non può che essere sommaria nel gioco del calcio. Ci dobbiamo mettere in testa che la Juventus ha vinto i suoi scudetti meritatamente. Il Var viene introdotto per punire la Juventus. Introdotto il Var la Juve vince quattro scudetti consecutivi quindi tutti hanno capito che vince la più forte».

