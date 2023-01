Massimo Mauro parla della Juventus, ecco cosa dice negli studi di Mediaset durante la trasmissione Pressing.

Sono queste le parole dell’ex calciatore Massimo Mauro, che nella trasmissione di Pressing della Mediaset parla così della Juventus dopo la vittoria contro l’Udinese in casa: “Il lavoro di Allegri è chiaro perché la squadra è cambiata. Guardate il gesto tecnico di Chiesa. Se il giocatore più importante, Di Maria, che secondo me non è tale, continua a giocare così, credo che i bianconeri non potranno ambire a grandi obiettivi.“

Conclude così sui singoli bianconeri: “Di Maria, come ha dimostrato nella finale Mondiale, è uno straordinario esterno d’attacco. Ma se deve giocare da leader diventa un giocatore normale. Chiesa? Deve tornare a gettarsi negli spazi senza palla. Diventa incontenibile e devastante. Kean? Deve riprendere a giocare bene.”

