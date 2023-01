Sono queste le parole dell’agente Davide Torchia che su tuttojuve.com parla del suo assistito Rugani e della Juventus.

Ecco le parole del procuratore Davide Torchia, l’agente di Rugani parla a tuttojuve.com della permanenza alla Juventus: “La Juventus ha espresso il piacere di continuare ad averlo nella propria rosa, e non vuole fare trattative per eventuali cessioni. Il calciatore è utile al progetto del club che si sta creando in questo momento. Questo ci è stato detto prima del match con l’Udinese, per cui nessuno poteva sapere del suo impiego e del suo rendimento. La prestazione di sabato avvalora le loro opinioni, noi siamo contenti di tutto questo e ribadiamo il fatto di non aver mai chiesto di andar via. Sappiamo il nostro ruolo, Daniele lavora per essere all’altezza e vuole farsi trovare sempre pronto“.

Conclude così sulla partita: “Ha interpretato al meglio il match, si è calato bene nel ruolo. Nel momento in cui c’è bisogno, si fa sempre trovare pronto. E’ stato lineare, ha fatto le cose giuste, ha rischiato di fare gol e quella sarebbe stata una soddisfazione in più. Daniele, insieme ai suoi compagni di squadra, è riuscito a dar seguito al lavoro intrapreso nelle ultime settimane: non far subir gol alla Juve. Questo fa piacere“.

