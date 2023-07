Mavididi al Leicester: UFFICIALE la nuova avventura dell’ex Juventus Next Gen. L’annuncio del club

Stephy Mavididi, ex Juventus Next Gen, riparte dal Leicester e dalla Championship. È ufficiale la firma con la squadra allenata da Maresca, che andrà a caccia del ritorno immediato in Premier League.

Lo ha annunciato oggi il Leicester, dando il benvenuto all’ex bianconero.

