Mazzarri: «Ho ricordato al Napoli che hanno stravinto lo scudetto e che facevano il calcio più bello d’Europa». Le dichiarazioni del tecnico

Walter Mazzarri ha commentato a DAZN la vittoria del Napoli con l’Atalanta.

Le sue parole: «Per come avevamo giocato il primo tempo, non pensavo di dover soffrire. Nel secondo siamo calati troppo e l’Atalanta ci ha messo in difficoltà. Speravo di fare un secondo tempo migliore. Ho cercato di toccare il tasto di una squadra che stravince il campionato facendo forse il calcio più bello d’Europa. Le altre squadra sanno che affrontano i campioni d’Italia, si sapeva che sarebbe stato un anno più complicato e ho cercato di lavorare su questi aspetti, poi qualcosa di tattico si è fatto e hanno cercato subito di darmi retta».

OLIVERA – «Mi dicono che non sarà un infortunio breve, ma vedremo».

