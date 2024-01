Dopo il tonfo con il Torino i tifosi del Napoli chiedono le dimissioni dell’ex Inter Walter Mazzarri

Mazzarri finisce nella bufera dopo il ko pesante del Napoli a Torino.

I partenopei sono finiti nel mirino, dal presidente ai giocatori, per finire al tecnico ex Inter Walter Mazzarri. Dopo i risultati deludenti della sua gestione in tanti chiedono le dimissioni al tecnico: «Mazzarri deve dimettersi se ha dignità!»

L’articolo Mazzarri nella bufera, i tifosi del Napoli chiedono le dimissioni proviene da Inter News 24.

