Mazzarri non ci sta: «Fate vedere le cose che vanno viste. Dopo un po’ uno si stanca». Le parole dell’allenatore del Napoli

Walter Mazzarri ha parlato così a Dazn dopo Napoli-Monza, un pareggio che non avvicina troppo i napoletani dai rossoneri.

LE PAROLE – «Cominciamo a dire le cose di ora, non cerchiamo le cose del passato. Fate vedere le cose che vanno viste, è un continuo provocare Osimhen e Kvara. Fate vedere l’immagine dove lo tengono per 20 minuti e non vengono ammoniti. E’ un momento particolare, non siamo lucidi e si è visto nelle occasioni che abbiamo sprecato oggi. Però fate vedere le immagini perché Kvara stasera l’hanno tenuto un quarto d’ora, nessuno è stato ammonito. Poi uno si stanca. All’84esimo l’hanno tenuto per cinque minuti e poi viene espulso l’allenatore, c’era un fallo clamoroso ai suoi danni. Alla quinta partita che non si dice mai nulla dopo un po’ uno si stanca».

