Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti dopo la sconfitta con l’Inter

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, spiega l’assenza di Walter Mazzarri davanti ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta per 0-3 rimediata con l‘Inter.

Il tecnico del Napoli ha difatti rifiutato di rilasciare dichiarazioni per non commentare le scelte arbitrali: «Mazzarri ha preferito non venire, perché vogliamo che sia in panchina e volevamo evitare dichiarazioni che potessero creare problemi»

L’articolo Mazzarri non parla dopo Napoli-Inter: il motivo della scelta proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG