I nerazzurri vincono nettamente sul campo dei campioni d’Italia; ecco le pagelle.

SOMMER 8: approccia benissimo la gara allungandosi sul destro molto forte di Elmas. Replica su Elmas e si supera nella ripresa su Kvaratskhelia, para tutto.

DARMIAN 7: limita perfettamente il miglior giocatore della passata stagione. (Dall’86’ BISSECK s. v.).

DE VRIJ s. v.: la sua gara dura meno di 20 minuti, costretto a uscire per un infortunio muscolare. (Dal 18’ CARLOS AUGUSTO 6,5: esordio da braccetto per lui che si disimpegna alla grande, la sua velocità è un’arma nella marcatura al rapido Politano).

ACERBI 7,5: bene da braccetto, perfetto da centrale, annulla anche Osimhen.

DUMFRIES 5,5: richiamato spessissimo da Inzaghi perché non dà il suo apporto in entrambe le fasi, riesce comunque a farsi notare positivamente sull’azione della rete di Calhanoglu. Gara mediocre terminata anzitempo per un infortunio. (Dal 77’ CUADRADO 6,5: entra e fa assist per la rete di Thuram).

BARELLA 7,5: corre tantissimo e non fa sempre la scelta giusta, quando appoggia la palla a Calhanoglu però sceglie benissimo. Nel secondo tempo segna il suo primo goal in questo campionato ed è un goal importantissimo, quello che da un colpo netto al Napoli, oltre ad essere un gran goal.

CALHANOGLU 6,5: assente ingiustificato nei primi minuti poi entra in gara bene anche se sul finire del primo tempo rischia di regalare una bruttissima palla agli azzurri. Porta in vantaggio i suoi con un grandissimo tiro a volo poco prima dell’intervallo.

Yann Sommer

MKHITARYAN 5,5: non la sua gara migliore. (Dal 77’ FRATTESI s. v.).

DIMARCO 6: per caratteristiche non sembra la sua partita ma lui comunque non demerita in entrambe le fasi.

THURAM 6,5: Ostigard gli nega il goal nella ripresa, in generale è poco in partita ma non per demeriti propri. Trova un goal facile facile nel finale. (Dall’86’ ARNAUTOVIC s. v.).

LAUTARO MARTINEZ 6,5: effettua un lavoro preziosissimo nel primo tempo mentre nella ripresa è lucidissimo nell’aspettare Barella che segna lo 0-2. Spreca un’ottima chance per lo 0-3.

INZAGHI 7,5: prepara la gara alla perfezione (e con ciò intendiamo anche la formazione schierata mercoledì). Incide anche a gara in corso quando sceglie saggiamente di schierare Carlos Augusto come braccetto, il brasiliano si comporta bene in marcatura su Politano ma soprattutto permette ad Acerbi di accentrarsi per giganteggiare su Osimhen. Positivo anche l’ingresso di Cuadrado.

L’articolo Napoli-Inter, le pagelle: giganteggiano Sommer ed Acerbi, Darmian una garanzia, così così Dumfries proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG