L’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri sottolinea cosa è mancato alla sua squadra per ottenere qualche punto anche contro la Juventus.

Walter Mazzarri ha commentato così a Sky Sport la sconfitta subita ieri con la Juventus. “Quando si deve fare risultato con squadre di questo livello serve un pizzico di fortuna in più, anche nella gara contro il Milan abbiamo colpito una traversa, qualche punto in più lo avremmo certamente meritato. A centrocampo loro hanno un passo, sono una squadra di altissimo livello, hanno gamba e tenica. Si poteva fare qualcosa di meglio”.

Dusan Vlahovic

“Sull’1-1 la palla rimpallata. Se devi fare risultato con squadre di questo livello c’è bisogno di qualcosa in più. Peccato perchè sarebbe stato giusto portare a casa un pareggio. Il nostro campionato comincia da domenica, abbiamo cinque finali e un jolly da giocarci. Non tutti i ritiri sono punitivi, c’è chi va in Nazionale come Lovato e poi ha bisogno di rimettersi in pari. Ci abbiamo provato, ho visto una squadra più equilibrata, ma non è bastato. Oggi abbiamo ritrovato certi meccanismi. Abbiamo recuperato Pavoletti dal Covid, anche Marin. Ci ricompattiamo, domenica abbiamo una finalissima col Sassuolo. Non sono tutte la Juventus, il Milan e l’Inter e se facciamo come con le big, ce la giochiamo alla pari“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG