Su Twitter, Marco Mazzocchi si è espresso così sul caso Pogba per la Juve.

MAZZOCCHI – «Il doping intenzionale vale anche 4 anni di squalifica. Può Pogba aver corso questo rischio? Non sarebbe il primo caso di “assunzione involontaria” (per esempio tramite pomata) ma in ogni caso la leggerezza commessa sarebbe colossale per un professionista di questo livello».

