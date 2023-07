L’ex leggenda nerazzurro Sandro Mazzola loda il tecnico e chiarisce chi secondo lui sono i due leader della squadra.

Sandro Mazzola ha parlato di Inter a Il Giornale. “Quanto ho tifato in finale di Champions? Tanto, e a un certo punto ho anche creduto che potessimo pareggiare. Lo avrebbero meritato i ragazzi e soprattutto Inzaghi, uno in gamba, uno che si merita la panchina dell’Inter. In 2 anni ha tenuto la squadra ad alto livello, ha vinto e rivinto e l’anno prossimo può centrare lo scudetto. Se lo meriterebbe e glielo auguro di cuore”.

esultanza gol Lautaro Martinez

“Mi piace molto, anche per come parla. Non era interista, ma lo è diventato. Lautaro è il calciatore che mi piace più di tutti, è lui il vero capitano della squadra, il vero leader. E il Mondiale l’ha fatto crescere molto anche in autostima, ora ha coscienza di essere un giocatore importante e non ha paura di sbagliare. È uno che decide, che prende responsabilità, sono questi i calciatori che mi piacciono. Come Barella, l’altro leader della squadra. Forse è il giocatore italiano più forte del momento“.

L’articolo Mazzola: “Inzaghi meriterebbe di vincere lo Scudetto, non era interista ma lo è diventato, Lautaro e Barella sono leader” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG