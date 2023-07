Mazzola: «Lukaku alla Juve? Al primo gol si dimentica tutto» Le parole dell’ex idolo nerazzurro

Intervistato da Virgilio Sport, la bandiera dell’Inter, Sandro Mazzola ha parlato così del possibile passaggio di Romelu Lukaku alla Juve.

LUKAKU INTER – «Ancora adesso non ho capito che cosa è successo. A volte mi ripeto: ma è successo davvero? Non si spiega, sono rimasto davvero colpito. È sempre stato attaccato alla maglia nerazzurra, aveva sempre detto che voleva giocare con noi, è inspiegabile».

POSSIBILE ACCOGLIENZA ALLA JUVE – «Al primo gol si dimentica tutto e Lukaku è uno che i gol li fa. Mi è sempre piaciuto e nonostante tutto tifo ancora per lui. Lukaku e la Juve sembravano due mondi impossibili da far incontrare ma il calcio è così ed è bello anche per questo. Io non gli voglio male, sarò contento anche se dovesse segnare con la Juve».

