Crescono le tensioni in casa Psg: Mbappè è deluso dalle promesse non mantenute dal club

Le strade di Mbappè e il PSG sembrano destinate a dividersi.

La prima richiesta fatta in estate dal fuoriclasse è la certezza di essere al centro del progetto sportivo. Uno status di protagonista che avrebbe dovuto portare alla cessione di Neymar, che invece è rimasto a Parigi. Il quotidiano spagnolo scrive che la scarsa professionalità del brasiliano, secondo Mbappé, danneggerebbe la squadra.

In questo senso, i vertici parigini avrebbero garantito all’ex Monaco di avere a disposizione un budget di 500 milioni di euro per risolvere sia il contratto di Neymar, che quello di Lionel Messi. Promesse ad oggi non mantenute.

L’articolo Mbappè, il retroscena sulla rottura con il PSG: il mancato addio di Neymar pesa proviene da Calcio News 24.

