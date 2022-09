L’attaccante del PSG Kylian Mbappè lancia una frecciata al suo club direttamente dal ritiro della Francia: le parole riportate da L’Equipe

LIBERO – «Qui in nazionale gioco in modo diverso. Mi vengono chieste altre cose qui rispetto al PSG. Ho molta più libertà, l’allenatore sa che c’è un numero 9 come Olivier (Giroud, ndr) che occupa le difese e io posso girare intorno e andare nello spazio. A Parigi è diverso, quello non c’è e mi viene chiesto di fare il pivot».

