Mbappé contro Le Parisien: «Scrive menzogne, resto al Psg». Il duro messaggio del fuoriclasse francese via Twitter

Mbappé via Twitter si è scagliato contro Le Parisien per un articolo secondo cui il francese avrebbe deciso di lasciare il Psg per approdare al Real Madrid.

MENSONGES…

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

Questo il duro messaggio del fuoriclasse che in questa stagione ha affrontato e segnato alla Juve in Champions League.

MBAPPE’ – «MENZOGNE. Allo stesso tempo, più è grande, più passa. Ho già detto che continuerò la prossima stagione al PSG dove sono molto felice».

