Mbappé dovrebbe aver ormai scelto il suo futuro, ma dall’Inghilterra arrivano alcune voci su due club che avrebbero detto no al francese.

Il quotidiano inglese The Independent spiega che Liverpool e Arsenal sono quei club che hanno testato l’ingaggio di Mbappe e hanno finito per ritirarsi da quell’offerta. Le ragioni sono strettamente economiche per i due club di Premier League. Il futuro del talento del Psg dovrebbero essere con ogni probabilità il Real Madrid.

