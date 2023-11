Mbappé snobba il Milan: «Thuram ha fatto bene a scegliere l’Inter». Le parole dell’attaccante del Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé in conferenza stampa ha parlato così di Marcus Thuram, attaccante francese che in estate è stato a un passo dal Milan prima di scegliere l’Inter. Le sue parole.

MBAPPÉ – «Sono anni che gli dico che deve giocare da numero 9, ma lui non mi ascolta. Ha tutte le qualità per essere un bravissimo centravanti. Ci sentiamo tutti i giorni, ho tanto affetto per lui. Ha fatto la scelta giusta andando all’Inter»

