David Milan possibile già a gennaio? Cosa filtra sul bomber del Lille in vista della prossima sessione di mercato

Ormai non è più un mistero: Jonathan David è il primo nome sulla lista dei dirigenti del Milan per rinforzare l’attacco rossonero nei prossimi mesi. Ma l’affare è possibile già nel mercato di gennaio?

Come riportato dal Corriere dello Sport il Milan ha in programma l’assalto al canadese soltanto la prossima estate: per motivazioni legate ai costi (elevati in questo caso) e di proposta di gioco (con lui cambierebbe completamente il reparto d’attacco).

