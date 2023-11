Adams Milan, l’affare si complica: non arrivano buone notizie da Montpellier per l’attaccante che piace ai rossoneri

Non sembrano arrivare buone notizie in casa Milan per quanto riguarda il futuro di Akor Adams, attaccante di proprietà del Montpellier che piace molto ai rossoneri in vista di gennaio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il club francese non sta navigando in buone acque in Ligue 1 e difficilmente si priverà dei gol del proprio bomber a stagione in corso. Per il Diavolo una doccia gelata.

The post Adams Milan, doccia gelata: non arrivano buone notizie da Montpellier appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG