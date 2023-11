Infortunio Leao, la prossima settimana sono previsti nuovi esami: il Milan spera di riaverlo per quella partita

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul recupero di Rafael Leao. Il portoghese sta beneficiando di alcuni giorni di riposo concessi curandosi a casa propria.

I tempi di recupero stimati sono sui 15-18 giorni ma la struttura muscolare del numero 10 del Milan autorizza a sperare in un recupero per la sfida in Champions League col Borussia Dortmund. All’inizio della prossima settimana verrà rivalutato con nuovi esami.

The post Infortunio Leao, presto nuovi esami: il Milan spera di riaverlo per quella partita appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG