Il Milan Femminile ospita la Sampdoria nell’ottava giornata di Serie A 2023-24: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato Daniele Grassini al Vismara) – Dopo il pareggio contro il Sassuolo torna in campo il Milan Femminile per l’ottava giornata della Serie A 2023-24. Le rossonere ospitano la Sampdoria al Puma House of Football.

Milan Sampdoria Femminile 0-0: sintesi del match

Calcio d’inizio alle 18

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

Al termine del match

Milan Sampdoria Femminile 0-0: risultato e tabellino

Marcatrici:

in attesa delle ufficiali

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta

Ammonite:

The post Milan Sampdoria Femminile 0-0 LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG