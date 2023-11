McKennie confida a Weah: «Ci ho messo un anno e mezzo per capire cosa volesse dire Allegri». L’aneddoto del texano

Weston McKennie e Timothy Weah sono i protagonisti di un video sul canale YouTube di B/R Football in occasione della Festa del Ringraziamento, tipica ricorrenza americana festeggiata anche dai due statunitensi della Juventus.

È stato McKennie a raccontare un curioso e divertente aneddoto sul suo ambientamento in bianconero e sui relativi problemi di lingua: «Mi ci è voluto una cosa come un anno e mezzo per poter capire davvero cosa dicevano Allegri e Pirlo durante le riunioni. Prima li guardavo e mi chiedevo: ‘Oddio, dice due tocchi? Tre tocchi? Mi vuole lì o no?’. Ora però non sono così pessimo in italiano, sono decente… (ride, ndr.). Ma lui (Weah, ndr.) mi ha sorpreso, capiva già dopo poco tempo…».

