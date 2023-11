Nell’amichevole andata in scena oggi a Vinovo tra la Juventus Women e la Freedom (5-0) hanno avuto modo di esordire anche tre giovani provenienti dalla Primavera bianconera.

In today's friendly against Freedom, three of our 2006-born players debuted: Termentini, Bellagente and Gallina – the latter scoring a brace in a 5-0 win

Congratulations, girls! pic.twitter.com/5pEKy4AzfM

