Adani non se ne fa una ragione: «Sbagliato interrompere così la BOBO TV. Comportamenti gravi». Nuovo sfogo dell’opinionista

Nel corso di un suo intervento a TV Play Lele Adani è tornato a parlare della frattura che ha portato alla separazione dei membri della BOBO TV.

Le sue parole: «Non eravamo solo un gruppo di persone che ha sparigliato le carte e inventato un nuovo modo di fare comunicazione, ma non per celebrarci ma per ringraziare le tante persone che ci seguivano. Interromperlo così è stato ingiusto, è stato sbagliato e ha rivelato una situazione molto più grave nei comportamenti rispetto all’aspetto professionale che è quella che ci conduce all’amicizia che ci legava»

