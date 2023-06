McKennie dice no alla possibilità di unirsi al Galatasaray: ecco qual è la richiesta dell’americano alla Juve per il futuro

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Weston McKennie avrebbe detto no alla possibilità di passare al Galatasaray, squadra che non riscuote il suo gradimento completo.

L’americano avrebbe infatti fatto sapere alla Juventus di preferire la permanenza in Premier o un ritorno in Bundesliga. Ora i bianconeri devono trovare qualcuno disposto a spendere 30/35 milioni per il giocatore.

