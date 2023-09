Weston McKennie, centrocampista della Juve, ha parlato in conferenza dal ritiro degli Stati Uniti. Ecco cosa ha detto

In conferenza stampa dal ritiro della nazionale USA, Weston McKennie ha parlato così del suo ritorno alla Juventus in estate.

JUVE – «Tornare alla Juventus non è stato facile. Ho lasciato il club in un momento di crisi, immagino si possa dire. E così tornando mi sentivo come se avessi iniziato da zero, ma questa è una sfida per cui sono sempre pronto, una sfida che penso di aver bisogno in questo momento della mia carriera».

AMBIENTARSI DOPO NUOVI TRASFERIMENTI – «Potrei fare amicizia con una roccia se ne avessi bisogno. E questo solo perché ovunque ci trasferissimo, dovevo fare nuove amicizie. Ho dovuto adattarmi a nuove culture, adattarmi a nuove situazioni e nuovi ambienti. E quindi, ovviamente, spostarmi tra le squadre e trasferirmi in Paesi diversi, a partire da una giovane età, avvantaggia sicuramente la mia situazione ora».

