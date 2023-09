Luigi Sepe, portiere della Lazio, ha così parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste: ecco le sue dichiarazioni

Le prime parole di Luigi Sepe ai canali ufficiali della Lazio. Ecco cosa ha detto il neo portiere biancoceleste.

PAROLE– «Sono molto felice di essere alla Lazio. Penso di poter essere d’aiuto alla squadra visto che conosco Provedel e soprattutto so bene il modulo del mister e so come lavora. Potrò dare una grossa mano anche negli allenamenti. Sarri lo conosco da tanto tempo, posso dire che non è mai cambiato».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI LUIGI SEPE

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG