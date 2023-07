McKennie Juve, l’americano in gruppo! Sarà valutato nella tournée americana, per il momento non è fuori dal progetto

Weston McKennie non è ancora fuori dal progetto della Juve. Come appreso da Juventusnews24.com, il centrocampista americano è tornato in gruppo e sarà portato in tournée da Massimiliano Allegri.

La posizione del giocatore, dunque, verrà valutata attentamente nelle prossime settimane da allenatore e società.

