McKennie Leeds, 90 minuti per decidere il futuro. Riscatto a forte rischio, anche l’americano potrebbe rientrare alla Juventus

90 minuti per decidere il futuro di Weston McKennie. Domenica il Leeds si giocherà la permanenza in Premier League, un traguardo che porterebbe al riscatto dell’americano per circa 35 milioni di euro da versare nelle casse della Juve.

Il club è attualmente penultimo in classifica, a quota 31 insieme al Leicester. A quota 33, al quart’ultimo posto, c’è l’Everton. La Juventus osserva.

