Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha parlato riguardo il suo arrivo in Italia e la firma per i bianconeri

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha parlato riguardo il suo arrivo in Italia e la firma per i bianconeri. Le sue dichiarazioni a YouTube Kwik Goal:

FIRMA PER LA JUVE – «Pazzesco firmare per la Juve, da non crederci. Ero seduto sul divano, a casa, in Germania, stavo per partire per il precampionato con lo Schalke e mi ha chiamato Corey dicendomi: potrebbe esserci un interesse reale e io non ci potevo credere. Sono salito sull’aereo per andare in Austria dove avevamo il ritiro, poi ero sul bus dopo essere atterrati e mi hanno detto: il coach ti chiamerà. Ma chi, Pirlo? Mi sono seduto con il telefono in mano aspettando la chiamata e pensando solo: oh mio Dio!»

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24

L’articolo McKennie: «Pazzesco firmare per la Juve. Chiamata di Pirlo? Ho pensato ‘Oh mio Dio’» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG