La semifinale di Concacaf Nations League tra Stati Uniti e Messico si è conclusa con la vittoria degli americani ma soprattutto con una autentica rissa che ridotto entrambe le squadre in nove uomini: protagonista assoluto lo juventino Weston McKennie.

César Montes kicks out at Folarin Balogun and gets a red card. Things escalate and Weston McKennie is sent off too.

10 vs. 10 for the remainder of the match. pic.twitter.com/zkZe8nKDUe

