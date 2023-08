McKennie resta alla Juve? Clamorosa indiscrezione sul suo futuro. Il texano si è distinto nella tournée negli USA

Come riferito da Sky Sport alla fine e contro ogni pronostico Weston McKennie potrebbe restare alla Juventus.

Il centrocampista texano, reduce da un’esperienza in prestito al Leeds in Premier League, ha soddisfatto Allegri in queste settimane di tournée.

