La Nazionale femminile sbotta, ma è tardi. Bertolini e FIGC: strascichi e retroscena di un disastro Mondiale anticipato

La Nazionale femminile che si è svegliata qualche ora fa a Wellington aveva gli occhi rossi di pianto o di insonnia. Qualche giocatrice ha preferito evitare anche la colazione, quasi nessuna ha incrociato lo sguardo di Milena Bertolini. In questo clima di rabbia, frustrazione e delusione si è deciso tutte insieme (anche se la condivisione social simultanea non è stata proprio universale) di partorire una lettera-sfogo che poi non fa altro che ricalcare le parole pronunciate poco prima alla Rai da Cristiana Girelli. L’incazzatura delle ragazze ferite è paragonabile solo alla voglia che avevano le Azzurre di rivoltare addosso alla ct le ultime dichiarazioni e alcune scelte che secondo loro hanno sabotato la spedizione Mondiale. Le giocatrici di Juventus Women e Roma, che si sono fatte la guerra (non solo sportiva) per tutta una stagione, si riscoprono alleate nella riprovazione di una guida tecnica che nessuno voleva più da almeno un anno. La comunicazione è stata rabbiosa, spontanea ma forse tardiva nella sua urgenza.

