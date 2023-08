Juventus Under 15: confermato Marcello Benesperi. Novità per il suo vice, ecco lo staff completo per la stagione 2023/24

Marcello Benesperi sarà ancora l’allenatore della Juventus Under 15 per la stagione 2023/24. Il suo vice sarà Simone Loria, ex difensore che nella sua lunga carriera in Serie A ha vestito le maglie di Cagliari, Atalanta, Siena, Roma, Torino e Bologna.

COMUNICATO – «Stesso giorno di ritrovo dell’Under 16 anche per l’Under 15. Martedì 8 agosto i nostri bianconeri inizieranno la nuova stagione ancora sotto la guida di Marcello Benesperi. Il suo vice sarà Simone Loria. Eugenio Gastaldi e Riccardo Iaci saranno, rispettivamente, preparatore atletico e preparatore dei portieri».

