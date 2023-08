Claudio Grauso Juventus: chi è il nuovo allenatore dell’Under 16. Storia, carriera e identikit del neo tecnico bianconero

La Juventus Under 16 ha un nuovo allenatore: Claudio Grauso, che prende il posto di Claudio Rivalta (promosso in Under 17). Il suo vice sarà Christian Andres Moukhallaleh Kasrin, con Giacomo Schillaci preparatore atletico e Davide Di Stefano preparatore dei portieri.

Grauso è nato a Torino il 18 marzo 1979: una lunga carriera da centrocampista, cresciuto nelle giovanili del Toro e poi tra Serie C, Serie B e Serie A con Alessandria, Livorno, Mantova, Benevento, Spezia, Monza, Chieri (Serie D) e Giana Erminio, prima di concludere la carriera al Rivoli. Appesi gli scarpini al chiodo ha cominciato la sua nuova vita in panchina: dapprima come collaboratore tecnico di Coppitelli nella Primavera del Torino (dal 2017-19), poi come vice, sempre di Coppitelli, all’Imolese. Nella stagione 2020/21 è arrivato il passaggio alla Juventus: vice di Pedone in Under 17, poi di Benesperi in Under 15 la stagione successiva.

