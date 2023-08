Pfattner saluta la Juventus Women: «Un grazie non basta. In questi tre anni…». Il messaggio della giocatrice bianconera

Elisa Pfattner su Instagram saluta la Juventus Women.

Le parole della giovane bianconera passata ufficialmente in prestito agli austriaci del Neulengbach: «Un semplice grazie non basta per tutto ciò che mi avete dato in questi tre anni a Torino… per tutte le esperienze vissute ma soprattutto per il privilegio di aver potuto conoscere persone come voi lungo il mio percorso. Siete famiglia. A presto, Eli».

