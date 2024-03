Mecca, noto tifoso della Juve, via Twitter ha espresso tutta la sua delusione per il pareggio dei bianconeri con l’Atalanta per 2-2.

La ribalti, sei in vantaggio e puoi ammazzare l’avversario completamente in difficoltà, che ha giocato tre giorni fa.

Ti addormenti di nuovo.

Segnano loro.

Sempre così.

Prendiamoci questo quarto posto più in fretta possibile.#JuventusAtalanta — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) March 10, 2024

MECCA – «La ribalti, sei in vantaggio e puoi ammazzare l’avversario completamente in difficoltà, che ha giocato tre giorni fa. Ti addormenti di nuovo. Segnano loro. Sempre così. Prendiamoci questo quarto posto più in fretta possibile».

The post Mecca deluso dopo Juve Atalanta: «Potevi ammazzare l’avversario in difficoltà, invece ti addormenti» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG