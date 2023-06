Mecca punge: «La plusvalenza Tahirovic della Roma verrà punita» . La frecciata del tifoso della Juve sulla cessione

Mecca, noto tifoso della Juve, via Twitter ha lanciato una frecciata dopo la cessione di Tahirovic dalla Roma all’Ajax per 8 milioni. Queste le parole in riferimento al discorso plusvalenze.

Tahirovic ceduto per 8 milioni e mezzo dalla Roma che DEVE (cit) fare 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno.

Il ragazzo aveva una quotazione di 1.5 milioni su TM.

Quindi questa plusvalenza verrà punita o è genialità, arte e creatività sul mercato? — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) June 18, 2023

