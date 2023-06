Compagnon oro della Juve Next Gen: è il migliore nella storia. Il primato del giocatore classe 2001 arrivato nel 2021

Mattia Compagnon veste la maglia della Juventus Next Gen dal febbraio 2021, arrivando dall’Udinese. Classe 2001, è un giocatore offensivo, schierato principalmente come esterno destro d’attacco. Con la Juventus Next Gen ha collezionato, in tutto, 76 presenze, segnando 17 reti (miglior marcatore all-time). Le prestazioni con la Seconda Squadra gli sono valse tre convocazioni in Prima Squadra.

La prima in occasione di Lecce-Juventus lo scorso ottobre, la seconda in casa, in Juventus-Sampdoria, e la terza in Europa League, in casa del Friburgo. Compagnon ha anche preso parte allo tournée estiva del 2022, segnando nell’amichevole di Las Vegas contro il Chivas.

The post Compagnon oro della Juve Next Gen: è il migliore nella storia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG