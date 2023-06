Mercato Juve, il baby talento della Roma si allontana: una trattativa può concretizzarsi nella prossima settimana. I dettagli

La Juve aveva messo nel mirino Missori, talento della Roma che Mourinho ha fatto giocare 3 volte in Serie A.

Come riferito dal sito di Gianluca Di Marzio, infatti, è sempre più vicina la cessione del terzino destro classe 2004 al Sassuolo. La trattativa sta andando avanti e potrebbe concretizzarsi nella prossima settimana. Per la Roma sarebbe il secondo affare in uscita dopo Tahirovic.

