Bergomi esalta Dimarco: «Mi ricorda Roberto Carlos». Le dichiarazioni dopo il gol del giocatore dell’Inter all’Olanda

Bergomi ai microfoni di Sky Sport ha paragonato Dimarco a Roberto Carlos. Queste le sue dichiarazioni dopo il gol del giocatore dell’Inter all’Olanda.

BERGOMI – «Dimarco ricorda Roberto Carlos in alcune movenze. Se migliora anche in fase difensiva… Nel gol dell’1-2 olandese oggi per esempio avrebbe potuto fare meglio. Parliamo di un calciatore generoso, che non si risparmia mai in campo e che al 60-65′ inizia magari ad accusare la stanchezza, calando un po’ nella spinta e anche nell’attenzione».

