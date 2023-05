Mecca: «Spalletti mi piace, ma alla Juve serve un altro progetto». E fa i nomi degli allenatori che vorrebbe

Il nome di Spalletti nelle ultime ore è stato accostato alla Juve come possibile successore di Allegri. Il tifoso bianconero Edoardo Mecca, via Twitter, ha commentato questa possibilità e non solo.

Per quanto Spalletti mi piaccia da sempre, credo che la Juve debba sposare un progetto giovane a lungo termine.

C’è un nuovo corso di allenatori molto bravi.

Non c’è altra via.

Le mie scelte: Tudor, Palladino, De Zerbi. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) May 20, 2023

MECCA – «Per quanto Spalletti mi piaccia da sempre, credo che la Juve debba sposare un progetto giovane a lungo termine. C’è un nuovo corso di allenatori molto bravi. Non c’è altra via. Le mie scelte: Tudor, Palladino, De Zerbi».

The post Mecca: «Spalletti mi piace, ma alla Juve serve un altro progetto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG