Mecca “spinge” Allegri in Arabia: «Come fa a rifiutare 60 milioni?». Le parole del tifoso della Juve sull’allenatore

Le voci che vogliono Allegri nel mirino dell‘Al Hilal, squadra dell’Arabia Saudita, fanno discutere i tifosi della Juve. Tra questi c’è Edoardo Mecca che via Twitter ha commentato il possibile addio dell’allenatore.

Se è vero che ti offrono 60 milioni in 3 anni (come ormai molti giornali stanno riportando) come fai a rifiutarli? — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) June 11, 2023

