Junior Messias sarà protagonista di un meet&greet con i tifosi rossoneri. Ecco data e orario dell’incontro

Junior Messias è pronto per “abbracciare” i tifosi rossoneri per un Meet&Greet al Milan Store Downtown in programma venerdì 23 settembre alle 16.00.

Messias ha giocato un buonissimo pre-campionato e nella Serie A in corso ha segnato un gol (in casa della Sampdoria), dopo aver realizzato sei reti nell’arco della scorsa stagione ed essere stato uno dei protagonisti della trionfale cavalcata verso lo Scudetto 2021/22.

I primi 50 tifosi che si presenteranno allo Store di Milano, in Galleria San Carlo, avranno la possibilità di incontrare il brasiliano e di farsi autografare i propri prodotti ufficiali. Ricordiamo che sarà necessario indossare una mascherina FFP2 per partecipare all’evento.

