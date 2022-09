Ecco le parole a Radio Radio di Franco Melli che parla dell’Inter e della situazione difensiva dei nerazzurri.

Sono queste le parole di Franco Melli a Radio Radio parla così dell’Inter non in termini entusiastici: “L’Inter faticherà ad arrivare quarta. I problemi iniziano dal portiere: una volta era una garanzia, ora è quello che prende più gol in percentuale rispetto ai tiri subiti. Tutto questo in un reparto in cui Skriniar non è più Skriniar e Bastoni non è più Bastoni: sono irriconoscibili. È vero che sono passate solo 5 partite di campionato, ma due gare serie hanno portato due sconfitte.“

Milan Skriniar

Diego Milito alla Gazzetta dello Sport parla così del match contro il Bayern Monaco: “Queste partite si decidono nelle aree di rigore. L’uomo chiave? Due nomi: Skriniar e Martinez. Lo slovacco credo sia felicissimo di stare all’Inter, ha solo un calo fisico e presto tornerà a essere il riferimento del reparto. Per Lautaro ho un debole. Sta migliorando anno dopo anno e con lui l’Inter è al sicuro.“

