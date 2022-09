Il giornalista Riccardo Trevisani parla così a TuttiConvocati della questione portiere dell’Inter, così su Onana.

Alla trasmissione TuttiConvocati, Riccardo Trevisani parla così della situazione dell’Inter per quanto riguarda il portiere: “Che giochi Onana stasera mi sembra anche giusto, è ora di fare un crash test. Tra l’altro l’Inter parte con aspettative basse per il girone difficile che è capitato, non immagini l’Inter che arrivi in finale e Handanovic ha le sue 38 partite di campionato.“

Andre Onana

Il giornalista della Bild, David Verhoff parla così a TMW della sfida tra nerazzurri e bavaresi: “Quando abbiamo scoperto il gruppo, tutti abbiamo pensato che fosse tosto. Però in Germania, quando si parla di calcio italiano, tutti pensano alla Juventus, poi al Milan e magari al Napoli. L’Inter è un club che nessuno conosce veramente bene. Conosciamo diversi giocatori, per esempio Calhanoglu, Gosens e via dicendo. Ma per esempio Correa o De Vrij sono giocatori meno conosciuti in Germania. Credo che molte persone li conosceranno meglio, perché in realtà sono un’ottima squadra.“

