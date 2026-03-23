Mendes porta Bernardo Silva e il nuovo portiere alla Juve: doppia operazione col botto

La Juventus si prepara a fare sul serio nel prossimo calciomercato con una strategia che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della squadra. Jorge Mendes, uno degli agenti più potenti del panorama calcistico mondiale, sarebbe al centro di due trattative che potrebbero cambiare il volto della squadra bianconera. Il primo nome che circola con insistenza è quello di Bernardo Silva, centrocampista che lascerà il Manchester City a giugno, alla naturale scadenza di contratto. Tuttavia, l’aspetto più sorprendente di questa operazione potrebbe riguardare un altro suo assistito.

Bernardo Silva-Juventus, trattativa in corso

Il forte interesse della Juventus per Bernardo Silva è ormai noto da tempo. La dirigenza bianconera, infatti, ha da sempre cercato di rinforzare il proprio centrocampo con un giocatore capace di fare la differenza sia in fase di impostazione che in fase di inserimento. Il portoghese, con la sua visione di gioco, agilità e capacità di adattarsi a più ruoli, sarebbe l’ideale per arricchire una rosa che ha bisogno di maggiore qualità.

Se l’accordo fosse raggiunto, rappresenterebbe un colpo di mercato di grande impatto, non solo sul piano tecnico, ma anche sul piano dell’immagine e delle ambizioni. Ma c’è di più, perché l’agente Mendes avrebbe in serbo una proposta che potrebbe scuotere ulteriormente le acque del calciomercato bianconero.

Il portiere Diogo Costa: una nuova proposta

Nel corso delle trattative per Bernardo Silva, Mendes avrebbe anche proposto un altro dei suoi assistiti: Diogo Costa, portiere del Porto, come possibile sostituto di Michele Di Gregorio. La Juventus, infatti, non sembra essere del tutto convinta dal portiere attualmente in rosa e Luciano Spalletti, allenatore dei piemontesi, avrebbe espresso qualche perplessità sul suo rendimento. Se l’operazione dovesse andare in porto, Diogo Costa potrebbe essere il rinforzo giusto per la porta della Juventus, portando con sé una solidità che la squadra potrebbe necessitare in vista delle sfide più impegnative.

L’idea di Mendes, quindi, sarebbe quella di arricchire la rosa bianconera con due colpi da 90: il fantasista del Manchester City, Bernardo Silva, e il 26enne portiere del Porto, Diogo Costa. Questa doppia operazione porterebbe la Juventus a un livello superiore, ma la strada è ancora lunga e le trattative potrebbero riservare qualche sorpresa.